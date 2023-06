1. Folge 30x30 Finanzwissen pur: Warum Du jetzt mit Aktien starten solltest . https://audio-cd.at/page/podcast/4393/ Tagesgewinner war am Montag Kapsch TrafficCom mit 7,00% auf 10,70 (230% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -10,08% - es war der 3. Tagessieg 2023, Rang 16 im Österreich) vor Josef Manner & Comp. AG mit 3,64% auf 114,00 (56% Vol.; 1W 3,64%) und Wolftank-Adisa mit 2,96% auf 13,90 (8% Vol.; 1W 3,73%). Die Tagesverlierer: UBM mit -5,77% auf 24,50 (181% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,19%), Cleen Energy mit -4,91% auf 3,10 (266% Vol.; 1W -3,12%), Marinomed Biotech mit -2,84% auf 44,50 (161% Vol.; 1W 3,49%) Die aktuell längste Serie: S Immo mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.91%) - die längste Serie ...

