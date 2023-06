Der EuroStoxx50 geht 0,70 Prozent tiefer bei 4293,24 Punkten aus dem Handel.Paris / London - Die Euphorie über das Ende des US-Schuldenstreits ist am Montag an Europas wichtigsten Börsen wieder verloren gegangen. Nach einem schwächeren Auftakt zumindest unter den US-Standardwerten an der Wall Street rutschten die hiesigen Börsen teils klar ins Minus ab. Durchwachsene Konjunkturdaten, die auf beiden Seiten des Atlantiks veröffentlicht wurden, sorgten eher für negative...

