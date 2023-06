Im März konnten wir im RuMaS Express-Service einen Volltreffer mit HelloFresh ISIN: DE000A161408 auf der Short-Seite melden. Der Zertifikatgewinn betrug am 19. März 70 Prozent. Am 22. Mai hatten wir erneut einen Short-Trade vorgeschlagen und auch dieser Trading-Tipp hat wieder funktioniert. Konkret hatten wir in unserer Stellungnahme geschrieben: "Eine Korrektur an den Märkten ist überfällig und wenn die kommt, wird HelloFresh nach unserer Meinung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...