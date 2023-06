Die Erdbeersaison ist in ganz Deutschland in vollem Gange. Während die Ernte in den Hochtunneln im Süden und Westen bereits zu Ende ist und sich in den anderen Gebieten zu Ende neigt, sind die Betriebe in ganz Deutschland dabei, bereits im Freiland Erdbeeren zu ernten. Erdbeerernte im Tunnel Foto © VSSE e.V./Christoph Göckel Die Tage sind warm und sonnig, aber nicht zu...

