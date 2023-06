Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAPA) und FEPEX haben die Vereinbarung zur Förderung von spanischem Obst, Gemüse, Blumen und lebenden Pflanzen auf internationalen Märkten durch die Teilnahme an Messen in den Jahren 2023 und 2024 erneuert, was zur Förderung der Präsenz dieser Sektoren im Ausland und Marktdiversifizierung beitragen...

Den vollständigen Artikel lesen ...