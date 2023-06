Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Nach dem kürzlich in letzter Minute abgehakten US-Schuldenstreit stehen an einem an Impulsen armen Handelstag wieder die Notenbanken im Fokus. Aktuell wird einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni oder Juli laut den Experten der Credit Suisse eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...