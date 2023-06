Immer mehr Elektroautos rollen auf den Straßen, dabei wird besonders gerne am Arbeitsplatz nachgeladen. Mit einem Lademanagementsystem will Solaredge mehr Photovoltaik-Strom laden und die Kosten für die Betreiber senken.Solaredge richtet sich mit einem neuen Lademanagementsystem für Elektroautos vor allem an potenzielle Kunden im Segment der Gewerbe- und Industrieanlagen. Dabei profitiert der Leistungselektronik-Hersteller in eine Investition in den Software Hersteller Wevo Energy. Die neue Softwarelösung optimiert Ladevorgänge von Unternehmensflotten an Standorten, an denen ein dynamisches Lastmanagement ...

