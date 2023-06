FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.06.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 940 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS RENEW HOLDINGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 950 PENCE - CITIGROUP CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES B&M PRICE TARGET TO 530,00 (425,31) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL TO 'CATALYST CALL BUY IDEA'-LISTE - 'BUY' PRICE TARGET 2907 P - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (3800) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1845 (2040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 2700 (2500) P - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1125 (1100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 245 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

