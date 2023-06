FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie der Deutschen Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Zeitpunkt des Optionskaufs von Vorstandsmitglied Thorsten Langheim nach dem jüngsten Ausverkauf der T-Aktie sei bemerkenswert, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die vorangegangenen Befürchtungen, dass Amazon den Eintritt in den US-Mobilfunkmarkt erwägt. In Anbetracht des administrativen Aufwands und der öffentlichen Beachtung, der mit einem solchen Optionskauf verbunden sei, scheine Langheim wohl dennoch der Meinung gewesen, dass dieser Handel lohne. Seine Empfehlung für die T-Aktie stütze sich auf eine Neubewertung der Telekom ohne das US-Geschäft. Die Kursentwicklung der Tochter-Aktie T-Mobile US spielt für Grindle daher keine Rolle./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 08:31 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

