Der Schweizer Energiekonzern will im Herbst mit dem Bau seines bislang größten Solarparks beginnen. Ein wichtiger Schritt um das selbstgesteckte Ziel von zehn Gigawatt installierter Photovoltaik-Leistung bis 2030 zu erreichen.Axpo hat im Zuge seiner Photovoltaik-Offensive angekündigt, bis 2030 eine installierte Leistung von zehn Gigawatt zu erreichen. Allein in der Schweizer Heimat ist der Platz knapp - deswegen ist das Ziel für ganz Europa ausgerufen. Mit dem Bau eines 200 Megawatt Solarparks in Spanien will der Energiekonzern dem Ziel ein gutes Stück näher kommen. Axpo zufolge soll der Bau des ...

