Nationalrat Roger Nordmann tritt von seinem Amt als SP-Fraktionspräsident im Bundesparlament zurück. Der Schritt erfolgt, weil ihn die Fraktion für die PUK zur CS-Notübernahme nominiert.Bern - Der Waadtländer Nationalrat Roger Nordmann tritt von seinem Amt als SP-Fraktionspräsident im Bundesparlament zurück. Der Schritt erfolgt, weil ihn die Fraktion für die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Notübernahme nominiert Die SP-Fraktion in National- und Ständerat nahm die Ernennung ihrer Vertretung in der PUK an ihrer Fraktionssitzung vor, wie sie am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...