Der Photovoltaik-Hersteller hat nach eigenen Angaben mit seiner IBC-Technologie einen Wirkungsgrad von 24,7 Prozent für ein "Maxeon 7"-Solarmodul in Originalgröße erreicht. Das National Renewable Energy Laboratory (NREL) in den USA hat das Ergebnis unabhängig bestätigt.von pv magazine International Maxeon hat bekannt gegeben, dass es für sein Solarmodul "Maxeon 7" in Originalgröße einen Wirkungsgrad von 24,7 Prozent erreicht hat. Das Ergebnis wurde vom National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums bestätigt. Das Maxeon 7-Modul basiert auf der IBC (interdigitated back contact) ...

