Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich besorgt gezeigt über die hohen Umfragewerte der AfD. Die rechtspopulistische Partei lag zuletzt in manchen Umfragen gleichauf mit der SPD. "Das macht mir Sorgen", sagte Scholz der Sendung "RTL Direkt Spezial".



Der Bundeskanzler fügte hinzu: "Ich bin eigentlich überzeugt, dass wir eine sehr stabile Demokratie haben, aber es kommt eben gerade ganz viel zusammen." Auf die Frage, ob die AfD nun auch "Volkspartei" sei, sagte Scholz: "Volkspartei ist eine Frage der inneren Einstellung, ob man viel zusammenführen will oder eher spalten will. Da glaube ich mal ist die AfD eher auf der Seite spalten."

