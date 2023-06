Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer schwächeren Eröffnung wieder Tritt gefasst und höher geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer schwächeren Eröffnung wieder Tritt gefasst und höher geschlossen. Die Anleger verhielten sich vor den in der kommenden Woche anstehenden Zentralbanksitzungen von EZB und Fed vorsichtig und bevorzugten daher defensive Werte, wie Händler sagten. Derzeit sei aus den Konjunkturzahlen auch keine klare Richtung der Konjunktur zu erkennen.

