Nach ihrem schwächeren Wochenauftakt haben sich die wichtigsten europäischen Aktienbörsen am Dienstag knapp in die Gewinnzone gerettet.Paris / London - Nach ihrem schwächeren Wochenauftakt haben sich die wichtigsten europäischen Aktienbörsen am Dienstag knapp in die Gewinnzone gerettet. Michael Hewson vom Broker CMC Markets sprach aber von einem «lustlosen Handelstag». Sorgen über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum und die künftige Geldpolitik hemmten weiter den Risikowillen, während die Euphorie über das Ende des US...

Den vollständigen Artikel lesen ...