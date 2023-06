Bielefeld - Der SV Wehen Wiesbaden steigt in die 2. Liga auf, während Arminia Bielefeld in die 3. Liga absteigt. Im Relegationsrückspiel hat Wiesbanden gegen Bielefeld 2:1 gewonnen.



Das Gesamtergebnis nach Hin- und Rückrunde betrug damit 6:1. Bielefeld ging dank Fabian Klos bereits in der 4. Minute in Führung. Insgesamt spielte die Mannschaft deutlich stärker als noch im ersten Durchgang, doch Wiesbaden nutzte die Schwächen der Gastgeber geschickt aus. Benedict Hollerbach drehte das Spiel mit zwei direkt aufeinanderfolgenden Toren zum Ende der ersten Halbzeit (35., 45.+2 Minute).

