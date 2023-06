Ende Mai hatten wir getitelt "Sartorius: UBS sieht 57% Kurspotenzial!" und das war der Text: "Anfang des Jahres standen alle Zeichen in der Sartorius-Aktie ISIN: DE0007165631 auf long. Aber wie wir heute wissen, war der Anstieg am 06. Februar auf ein neues Jahreshoch bei 471,70 Euro eine Bullenfalle. Dies führte bis dato zu einem deutlichen Abverkauf, woraus ein klarer Abwärtstrend entstanden ist. Vom Tagestief am Freitag bei 309,30 Euro gab es eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...