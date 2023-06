In der Saison 2022/23, die in Woche 46 begann und in Woche 16 endete, exportierte Peru 252.000 Tonnen frische Mangos, was einem Anstieg von 7,23 % gegenüber den 235.000 Tonnen entspricht, die in der vorherigen Saison (2021/22) verschickt wurden. Von der gesamten Mango-Versandmenge der Saison 2022/23 wurden 53 % nach Europa und 37 % in die USA versandt. Bildquelle: Shutterstock.com Dies...

