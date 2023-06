Dies ist das erste Mal, dass diese weltweit bedeutende, alle zwei Jahre stattfindende Handelsveranstaltung in Afrika, südlich der Sahara stattfindet. World Potato Congress Inc. hat bekannt gegeben, dass Nairobi, Kenia, als Standort für die 13. Ausgabe des World Potato Congress (WPC) ausgewählt wurde, der in dem Jahr 2026 stattfinden wird. Das vorgeschlagene Thema für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...