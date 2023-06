Nach Binance attackiert die SEC auch Coinbase. Der Vorwurf lautet auf Handel mit unregistrierten Wertpapieren. Sequoia Capital spaltet sich auf. Der Venture Capital Riese trennt das China-Geschäft in eine eigenständige Gesellschaft ab, um den Repressalien aus Washington und Peking zu entgehen. Boeing meldet erneut Defekte beim Dreamliner. Die Reihe der Mängel beim wichtigsten Modell des Luftfahrtkonzerns nehmen kein Ende.Der Handel in Asien wird am Mittwochmorgen vor allem von den schwachen Außenhandelsdaten aus China beeinflusst. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...