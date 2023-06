Die Anlage mit einer installierten Leistung von 200 Megawatt ist Teil der Ambition, bis 2030 zehn Gigawatt in Europa zuzubauen.Zürich - Axpo beginnt im September 2023 in Spanien mit dem Bau einer ihrer bisher grössten Solaranlage. Die Anlage mit einer installierten Leistung von 200 Megawatt ist Teil der Ambition, bis 2030 zehn Gigawatt in Europa zuzubauen. Dabei konzentriert sie sich auf jene Märkte, in denen sie bereits seit Jahren Kundenlösungen anbietet. Dazu gehört Spanien, wo Axpo seit 20 Jahren aktiv ist und nun...

