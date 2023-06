Mobileye: Intel verkauft 35 Mio. Aktien und verschafft Kaufgelegenheit!

Intel fokussiert sich auf Halbleitergeschäft und sorgt für Outside Reversal bei Mobileye (MBLY)! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Technologie-Unternehmens aus Jerusalem konnte im vergangenen Halbjahr über 33 Prozent zulegen. Besonders interessant ist der Kursverlauf nach dem Gap-Up vom 24. auf 25. Mai. Kurz nach der Kurslücke gab es ein Golden Cross und die Aktie schnellte anschließend hinauf zum Pivot- und Allzeithoch. Die nachfolgende Bullenflagge reichte am gestrigen Dienstag bis unter den 50er-EMA und teste auch die zuvor genannte Kurslücke. Der Schlusskurs lag aber sowohl über der Kurslücke als auch über der 20- und der 50-Tagelinie.

Meine Expertenmeinung zu MBLY

Meinung: Mobileye gehört seit 2017 zu Intel, der den Spezialisten für autonomes Fahren im Vorjahr an die Börse brachte. Ausschlaggebend für den kurzfristigen Abverkauf war wohl, dass der Halbleiterproduzent 35 Millionen seiner Mobileye-Aktien auf den Markt geworfen hat, um liquide Mittel für sein Kerngeschäft zur Verfügung zu haben.

Setup

Mögliches Setup: Das kurzfristige Unterschreiten wichtiger Kursmarken wird auch Outside Reversal genannt. Ein kräftiger Bounce zurück zum Pivot- und Allzeit-Hoch vom 30. Mai könnte in den nächsten Tagen kommen. Frische Quartalszahlen gibt es erst am 27. Juli, so dass wir etwaige Kursgewinne weit vorher vom Tisch nehmen können. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MBLY.

Veröffentlichungsdatum: 07.06.2023

