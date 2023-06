Der spanische Bekleidungskonzern INDITEX, zu dem neben Zara auch die Marken Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear und Stradivarius zählen, kann weiterhin der allgemeinen Konsumflaute trotzen. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen im ersten Geschäftsquartal bis Ende April kräftig. Auch die neuen Sommerkollektionen kommen den Angaben zufolge bei der Kundschaft gut an. Den Erlös konnte INDITEX in den drei Berichtsmonaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 % auf 7,6 Mrd. Euro steigern. Noch stärker als der Umsatz kletterte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) - hier betrug der Zuwachs 43 % auf knapp 1,5 Mrd. Euro. Unter dem Strich lag der Gewinn mit fast 1,2 Mrd. Euro um 54 % über dem Vorjahreszeitraum. Auch im aktuellen zweiten Geschäftsquartal konnte INDITEX bisher an den starken Lauf anknüpfen. Von Anfang Mai bis zum 4. Juni zog der Umsatz in den Filialen und im Online-Handel gerechnet zu konstanten Währungen um 16 % an. Das klingt vielversprechend! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





