In Australien soll ein neues Solarthermisches Kraftwerk mit 30 MW Nennleistung in Turmtechnologie entstehen und neben Strom auch E-Methanol liefern. Die australische Vast Solar hat Ingenieursleistungen für ihr Solarthermisches Kraftwerk VS1 in Südaustralien an das Anlagenbauunternehmen Worley vergeben. Das Kraftwerk in der Nähe von Port Augusta soll eine Leistung von 30 MW haben und jährlich 288 MWh Energie liefern. Diese soll für die Stromerzeugung und als Prozesswärme genutzt werden. Zum Projekt ...

