Der Bitcoin notiert am Mittwochvormittag bei rund 26'800 Dollar und damit nur ganz leicht unter dem Stand von vor einer Woche.Zürich - Der Kurs des Bitcoin hat sich nach den Klagen der US-Börsenaufsicht SEC gegen Binance und Coinbase wieder deutlich erholt. Coinbase-Chef Brian Armstrong gibt sich derweil zuversichtlich in Bezug auf ein Gerichtsverfahren. Der Bitcoin notiert am Mittwochvormittag bei rund 26'800 Dollar und damit nur ganz leicht unter dem Stand von vor einer Woche.

Den vollständigen Artikel lesen ...