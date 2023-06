Im 1. Quartal 2023 wurden in Deutschland 132,8 Milliarden kWh Strom ins Netz gespeist, so die vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis). Das seien 7,8 % weniger Strom als im 1. Quartal 2022 gewesen. Gründe für die ungewöhnlich niedrige Stromeinspeisung waren milde Temperaturen, hohe Strompreise und eine konjunkturelle Abschwächung, heißt es von Destatis. Der im 1. Quartal 2023 in Deutschland erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste Strommix stammte dabei zu knapp einem Drittel ...

