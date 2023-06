Die Anlage auf der Alp Run soll Strom für mehr als 10'000 Haushalte liefern.Basel - Auf der Alp Run in Disentis könnte schon bald einheimischer Winterstrom produziert werden. Die Basler Energieversorgerin IWB steigt beim Projekt ein, das bereits Anfang 2023 öffentlich vorgestellt wurde. Zusammen mit der Initiantin und Landeigentümerin, der Einfachen Gesellschaft Alp Run Disentis, will sie die Planung weiter vorantreiben. Ein Baugesuch soll noch in diesem Jahr folgen.

