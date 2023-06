NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 34 auf 38 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Sie habe nun ihre Schätzung für das operative Jahresergebnis 2023/24 des Modekonzerns um 7 Prozent und für das Ergebnis je Aktie um 12 Prozent angehoben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar sei die Kernfrage mit Blick auf die Aktie inzwischen die Bewertung, doch ihr neues Kursziel biete immer noch ein prozentual zweistelliges Aufwärtspotenzial. Sie bekräftigte daher ihr Anlageurteil./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 13:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 13:05 / BST





ISIN: ES0148396007

