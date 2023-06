Mit ihrer neusten Anlagegruppe «SIF LIVING ESG» vereint Seraina Invest Immobilien mit höchsten Bau- und Energiestandards und setzt mit ihrem Anlagegefäss neue Massstäbe für nachhaltige Gebäude in der Schweiz.Zürich - Mit ihrer neusten Anlagegruppe «SIF LIVING ESG» vereint Seraina Invest Immobilien mit höchsten Bau- und Energiestandards und setzt mit ihrem Anlagegefäss neue Massstäbe für nachhaltige Gebäude in der Schweiz. Die Anforderungen an das Startportfolio sind hoch und messbar: 100% Nicht-Fossile Energieträger, ein überdurchschnittliches ESG-Rating von 4.5/5 sowie eine Leerstandsquote von 0.06...

