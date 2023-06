Der SMI schliesst um 1,05 Prozent im Minus auf 11'348,11 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit deutlichen Abgaben geschlossen. Der Leitindex SMI bewegte sich dabei bis am Nachmittag in einer recht geringen Bandbreite, wurde aber gegen Börsenschluss von schwachen SMI-Schwergewichten noch weiter ins Minus gezogen. Belastet wurde die Stimmung von neu aufgeflammten Sorgen um die Weltkonjunktur, nachdem China einen Einbruch der Exporte...

Den vollständigen Artikel lesen ...