Paris - Superstar Lionel Messi will zum US-Fußballclub Inter Miami wechseln. Der 35-Jährige sagte am Mittwoch den spanischen Sportzeitungen "Mundo Deportivo" und "Sport", er gehe "nicht zurück zu Barça".



Dort war er über zwei Jahrzehnte groß geworden, 2021 war er dann zu Paris Saint-Germain gewechselt, wo er allerdings erhebliche Anlaufschwierigkeiten hatte. Vom FC Barcelona habe er gehört, dass Spieler verkauft oder dass die Spielergehälter gesenkt werden müssten, das wolle er nicht durchmachen. Zudem wolle er Europa verlassen, etwas aus dem Rampenlicht treten und mehr an seine Familie denken. "Ich habe die Entscheidung getroffen, nach Miami zu gehen", sagte Messi.



Der Deal sei allerdings "noch nicht hundertprozentig abgeschlossen". Seit jeher gelten die USA fußballerisch als Abklingbecken für alternde Superstars aus Europa. Obwohl Fußball dort nur eine untergeordnete Rolle spielt, lässt sich bei vergleichsweise wenig Einsatz relativ viel Geld verdienen. Inter Miami ist im Eigentum einer Investorengruppe um den ehemaligen englischen Nationalspieler David Beckham.

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken