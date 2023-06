Tigo stellt Solarlösungen für Privathaushalte vor, die Solaranlagen, Energiespeicher und datengesteuertes Flottenmanagement für Installierende in Europa schnell, flexibel und zuverlässig machen.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiespeicherlösungen, hat heute auf der Intersolar Europe 2023 die Einführung der Tigo EI (Energy Intelligence) Residential Solar Solution für den deutschen Markt angekündigt. Die Tigo EI Residential Solar Solution umfasst einen speicherfähigen Wechselrichter, ein modulares Batteriesystem und alles andere, was für schnelle, flexible und zuverlässige Solar- und Solar-plus-Speicher-Installationen erforderlich ist. Vertreter von Tigo werden auf der Intersolar Europe, die vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München stattfindet, das umfassende Angebot des Unternehmens an Solar-Hardware- und Softwarelösungen vorstellen.

Die Tigo EI Residential Solar Solution für den europäischen Markt besteht aus Tigo TS4 Flex MLPE-Produkten, einer Reihe von einphasigen und dreiphasigen speicherfähigen Wechselrichtern, modularen DC-gekoppelten Energiespeicherkomponenten und dem Tigo EI Link, der Kommunikationsdrehscheibe und dem zentralen Anschlusspunkt für alle Netz-, Wechselrichter-, PV- und Batterieverbindungen. Mit einer Inbetriebnahmezeit von typischerweise weniger als 10 Minuten können Installierende das System schnell in Betrieb nehmen, und durch die Überwachung auf Modulebene werden die Energiedaten der EI Residential Solar Solution von der Tigo Energy Intelligence Software verarbeitet, so dass Installierende ihre Flotte von Kundensystemen mit wenigen Mausklicks überwachen und verwalten können. Tigo-Kunden in der EU profitieren außerdem von branchenführenden Garantien und einem qualifizierten, mehrsprachigen Support-Team, das sicherstellt, dass Installierende mit Tigo-Produkten nie auf sich allein gestellt sind.

"Ich bin begeistert von der Leichtigkeit und Einfachheit der Installation der Tigo EI Residential Solution und davon, wie nahtlos sie in die bestehende elektrische Infrastruktur im Haus unseres Kunden integriert werden konnte", sagte Klaus Besiers, Geschäftsführer der Elektrobau Meffert GmbH. "Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden eine Solar-plus-Speicher-Option anbieten können, die zuverlässig und effizient ist, ihre Bedürfnisse erfüllt und ihre Erwartungen übertrifft. In dieser Hinsicht ist Tigo EI Residential wirklich einfach und einzigartig, und das können wir nach der Installation dieses Systems getrost behaupten."

Klaus Besiers von der Elektrobau Meffert GmbH hat kürzlich die erste Pilotinstallation von Tigo EI Residential in Deutschland abgeschlossen. Um mehr über den Installationsprozess von Herrn Besiers und die Dokumentation der Erfahrungen zu erfahren, lesen Sie bitte die Tigo-Fallstudie. Sie finden sie hier.

"Unsere EI Residential Solution stellt einen Paradigmenwechsel in der Solarmarktlandschaft dar, denn das System schafft ein Szenario, in dem Technologieprodukte die Planungs- und Installationsprozesse nicht mehr einschränken, sondern vereinfachen und beschleunigen", sagte Mirko Bindi, Senior VP Sales EMEA MD Europe bei Tigo Energy. "Wenn die bemerkenswerte Effizienz der Tigo TS4-Optimierer mit den umfangreichen Datenanalysen der Tigo Energy Intelligence Plattform kombiniert wird, können Installierende außerdem erhebliche Kosteneinsparungen für die Betriebs- und Wartungsphase der in ihren Kundenflotten eingesetzten Systeme erzielen und Hausbesitzer profitieren von einem schnelleren ROI."

Auf der Intersolar Europe wird Tigo eine umfangreiche Reihe von technischen Schulungen anbieten, die von den Technologieexperten des Unternehmens durchgeführt werden, darunter auch Sitzungen zu Tigo Reclaimed Energy, einer exklusiven Überwachungsfunktion, die die durch Optimierung zurückgewonnene Energie quantifiziert. Einen detaillierten Zeitplan der Veranstaltungen finden Sie auf der Tigo-Eventseite für die Intersolar Europe.

Die Vorteile der Flex MLPE-Produktfamilie Tigo TS4, der Tigo EI Residential Solar Solution und der Überwachungssoftware Tigo Energy Intelligence werden auf dem Stand von Tigo Energy auf der Intersolar Europe (Messe München) in Halle B4, Stand Nr. 171, vom 14. bis 16. Juni 2023 zu sehen sein. Um eine Liste der Partner zu sehen, die Tigo-Lösungen ausstellen, oder um einen Termin mit einem Tigo-Vertreter zu vereinbaren, besuchen Sie bitte die Tigo-Terminseite hier.

Über Tigo Energy, Inc.

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speichersysteme für Privathaushalte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

