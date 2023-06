Mobilezone will künftig nur noch in der Zentrale in Rotkreuz Handys reparieren. Das Unternehmen schliesst per Ende Juni acht lokale Reparaturstandorte.Rotkreuz - Mobilezone will künftig nur noch in der Zentrale in Rotkreuz Handys reparieren. Das Unternehmen schliesst per Ende Juni acht lokale Reparaturstandorte, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Bedeutung der Vor-Ort-Reparaturen habe in den letzten Jahren konstant an Bedeutung verloren, heisst es in der Mitteilung. Denn anstatt ins Geschäft zu gehen, würden immer mehr Kunden ihre Handys...

Den vollständigen Artikel lesen ...