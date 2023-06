Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag praktisch unverändert eröffnet. Händler sprechen von einem Stabilisierungsversuch nach der deutlichen Abwärtsbewegung am Vortag.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag praktisch unverändert eröffnet. Händler sprechen von einem Stabilisierungsversuch nach der deutlichen Abwärtsbewegung am Vortag, als der SMI über 1 Prozent einbüsste. Im US-Handel hatten am Vorabend vor allem die zuletzt starken Technologiewerte einen schweren Stand, wobei die Nasdaq-Indizes deutlich von ihrem jüngsten Hoch seit...

