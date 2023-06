Adtran Holdings ISIN: US00486H1059 hatte im November ein 6-Monats-Hoch von 23,50 Euro markiert und der darauffolgende Abwärtstrend wurde zunächst im Bereich um 14,00 Euro gebremst. Danach gab es weitere Kursverluste, bevor es nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal zum endgültigen Absturz kam. Das Tief hat die Aktie am 12. Mai mit einem Kurs von 7,438 Euro markiert und seitdem geht es Stück für Stück nach oben. Am Mittwoch ist die Aktie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...