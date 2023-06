Konjunktur- und Zinssorgen bestimmen weiterhin das Bild an Europas Börsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Donnerstagvormittag um 0,14% auf 4286 Punkte.Paris / London - Konjunktur- und Zinssorgen bestimmen weiterhin das Bild an Europas Börsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Donnerstagvormittag um 0,14 Prozent auf 4286 Punkte. Der französische Cac 40 hielt sich mit 7205 Zählern knapp in der Gewinnzone, während der britische FTSE 100 mit 7624 Punkten ebenfalls kaum verändert war. Steigende Anleiherenditen trübten erst einmal die...

