Mercedes-Benz hat mit dem schwedischen Startup H2 Green Steel (H2GS) einen Liefervertrag über rund 50.000 Tonnen nahezu CO2-freien Stahl pro Jahr für seine europäischen Presswerke unterzeichnet. Der Stahl soll in verschiedenen Serienmodellen des Autobauers eingesetzt werden. Mercedes-Benz hält seit 2021 bereits eine Beteiligung an H2 Green Steel. Das Startup will seine Produktion im Jahr 2025 beginnen ...

