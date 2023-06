FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen im Monat Mai von 125 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auslieferungen seien im Vergleich zum Vormonat ermutigend, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr bleibe in Reichweite./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 06:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

