Im Mai hat Airbus 63 Flugzeuge an 36 Kunden ausgeliefert. Brutto sind 17 neue Bestellungen hinzugekommen. Im Vormonat gab es 54 Auslieferungen und 4 Neuorders. Für das Gesamtjahr peilt der Flugzeugbauer weiter 720 Auslieferungen an. Somit müssen bis zum Jahresende noch 476 Flugzeuge an Kunden gehen. Dieses Ziel ist aus Sicht der Analysten der Deutschen ...

