Nachdem die Kryptobörse FTX zusammengebrochen ist, wurde die Kritik an den Regulatoren immer lauter. Jene scheinen sich dies zu Herzen genommen zu haben und greifen immer mehr durch. Erst kürzlich hat die US-Börsenaufsicht SEC schwere Vorwürfe gegen die größte Kryptobörse Binance erhoben. Nun gerät auch die Nummer 2 in Form von Coinbase ins Visier.Anzeige:Die Vorwürfe wiegen dabei nicht ganz so schwer wie beim großen Konkurrenten. Im Raum steht aber die Vermutung, dass Coinbase (US19260Q1076) über Jahre gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...