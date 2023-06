Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA4315021036 Hillcrest Energy Technologies Ltd. 08.06.2023 CA4315022026 Hillcrest Energy Technologies Ltd. 09.06.2023 Tausch 6:1

US3811191069 Golden Minerals Co. 08.06.2023 US3811194030 Golden Minerals Co. 09.06.2023 Tausch 25:1

US09523Q2003 Blue Apron Holdings Inc. 08.06.2023 US09523Q3092 Blue Apron Holdings Inc. 09.06.2023 Tausch 12:1

CA40054T1075 G2 Energy Corp. 08.06.2023 CA40054T2065 G2 Energy Corp. 09.06.2023 Tausch 5:1

CA62757L1085 Musk Metals Corp. 08.06.2023 CA62757L2075 Musk Metals Corp. 09.06.2023 Tausch 4:1

Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken