Am New Yorker Aktienmarkt geht es am Donnerstag weiter verhalten zu. Allerdings erholen sich Tech-Werte wieder. Insgesamt warten die Anleger aber ab, was die US-Notenbank am kommenden Mittwoch tun wird - kommt es zur Zinspause und macht es die Fed wie die Bank of Canada und erhöht die Zinsen schon wieder?Der Leitindex Dow Jones Industrial lässt weiterhin keine klare Richtung erkennen. Zuletzt kletterte er um lediglich 0,2 Prozent auf 33.735 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100, der am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...