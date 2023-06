Transphorm-FETs erreichen mit einfachem Halbbrücken-Gate-Treiber einen Wirkungsgrad von bis zu 99 und stellen kosteneffiziente Option für einen breiten Leistungsbereich ab 1 Kilowatt dar

Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN) ein führender globaler Anbieter von GaN, der nächsten Generation von Stromversorgungssystemen hat Einzelheiten zu einer leistungsstarken und kostengünstigen Treiberlösung veröffentlicht. Für Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Stromverbrauch wie LED-Beleuchtung, Ladegeräte, Mikrowechselrichter, USVs und Spielecomputer stärkt die Designoption das Wertversprechen des Unternehmens für Kunden dieser Segmente des 3-Milliarden-Dollar-Marktes der Stromversorgungslösungen.

Im Gegensatz zu konkurrierenden e-mode GaN-Lösungen, die kundenspezifische Treiber oder Pegelumsetzungsschaltungen mit Gate-Schutzvorrichtungen erfordern, sind die SuperGaN®-FETs von Transphorm für ihre unkomplizierte Treiberfähigkeit bekannt, da sie mit handelsüblichen Treibern einsetzbar sind. Diese Fähigkeit vergrößert die Kostenvorteile, die Kunden durch den Einsatz von Transphorm-Geräten erzielen. Die überarbeitete Lösung verwendet einen nicht isolierten Hochgeschwindigkeits-Halbbrücken-Gate-Treiber, der die Gesamtkosten des Systems weiter senkt, ohne die Leistung des GaN-FETs oder des Systems zu beeinträchtigen.

"Unsere GaN-Plattform mit Grundeinstellung "Aus" bietet den Vorteil, dass sie mit bekannten Standardtreibern kombinierbar ist. Die Möglichkeit, einen ausgewählten Treiber zu verwenden, ist ein bedeutender Pluspunkt, da Kunden Treiber anhand unterschiedlicher Leistungsvorteile auswählen und gleichzeitig mehr Kontrolle über die Kosten des Stromsystems behalten können. Besonders wichtig ist dies für preissensible Endmärkte", so Philip Zuk, Senior Vice President, Business Development und Marketing, Transphorm. "Mit den Transphorm-Bauteilen, die eine erheblich höhere Leistung bieten, können Kunden eine Stückliste auf der Grundlage des angestrebten Endergebnisses erstellen und auf diese Weise die erforderliche Leistung so kostengünstig wie möglich erzielen."

Transphorm empfiehlt außerdem verschiedene andere Treiber, die sich unter anderem durch hohe Isolationsspannungen (Steuer-zu-Ausgang-Treibersignale), kurze Laufzeitverzögerungen, schnelle Ein-/Ausschaltzeiten und programmierbare Totzeiten auszeichnen und somit gut für leistungsstarke Anwendungen geeignet sind.

Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Stromverbrauch wie Netzteile, Ladegeräte für Gaming-Laptops, LED-Beleuchtung und Ladegeräte für Zwei- und Dreiräder sind preissensibel. Die Stromversorgung dieser Produktkategorie erfordert in der Regel keine erweiterten Funktionen wie Sicherheitstrennung. Dementsprechend kann die Verwendung von Premium-Treibern die Kosten für die Stückliste unnötig erhöhen.

Leistungsanalyse

Der Halbbrücken-Gate-Treiber wurde mit dem TP65H070LSG getestet, einem 650-V-, 72-mO-Bauteil von Transphorm in einem PQFN88-Gehäuse. Er kann in Brückentopologien wie resonante Halbbrücken, Totem-Pol-PFC, Sinus-Wechselrichter oder Active Clamp Flyback verwendet werden.

Wie die Testergebnisse zeigen, funktioniert die kostengünstige Treiberlösung problemlos bei Schaltfrequenzen von weniger als/gleich 150 kHz mit oder ohne Kühlkörper oder Zwangsluftkühlung. In ausgewählten Konfigurationen erreichte die Lösung einen Wirkungsgrad von nahezu 99 %.

Anwendungshinweis

Weitere Einzelheiten zu dieser Lösung finden Sie in der AN0014 Application Note mit dem Titel Low Cost, High Density, High Voltage Silicon Driver for Low- to Mid-Power GaN FET Applications: https://bit.ly/3MTfQtB.

