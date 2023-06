Am 05. Juni konnten wir einen Treffer mit plus 34 Prozent Zertifikatgewinn auf der Short-Seite melden und hatten in unserer Stellungnahme an die Abonnenten des RuMaS Express-Service geschrieben: "Selbst nach den massiven Kursverlusten seit dem Hoch im April hat die Aktie von HelloFresh charttechnisch betrachtet noch viel Luft nach unten. Das nächste Kursziel liegt bei 18,00 Euro. Den Stoppkurs kann man jetzt auf 21,20 Euro legen." Bisher ging es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...