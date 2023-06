Was muss bei der Lagerung von Obst und Gemüse beachtet werden? Diese und weitere Fragen beantwortet die QS-Akademie in dem Live-Online-Seminar am 28. Juni 2023. Dabei erfahren die Teilnehmer von 10:00 bis ca. 12:00 Uhr Wissenswertes rund um den Qualitätserhalt von Waren im Obst- und Gemüselager. Der Referent Frederick Lippert, Dr. Lippert QM Unternehmsgruppe, geht dabei auf die...

