Was sind die Herausforderungen in Lebensmittelverarbeitung und -handel im Hinblick auf Biodiversität? Welche Verantwortung hat die Lebensmittelbranche gegenüber der Landwirtschaft und wie kann Biodiversität in globalen Lieferketten geschützt werden? Foto pixabay.com Über diese und viele weitere Fragen diskutierten die Teilnehmenden der Fachkonferenz zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...