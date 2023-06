In dem Jahr 2022 ist die Apfelproduktion in Frankreich innerhalb eines Jahres um 11 % gestiegen. Qualitätsprobleme im Zusammenhang mit der Dürre und der Hitzewelle reduzierten jedoch die für die Frischvermarktung vorgesehenen Mengen. Die Exporte in die Europäische Union nehmen zu, während sie in Richtung Drittländer sinken. Bildquelle: Shutterstock.com Laut...

