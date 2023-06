Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag nach einem freundlichen Start im frühen Geschäft etwas leichter. Die Anleger verhalten halten sich laut Händlern bedeckt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag nach einem freundlichen Start im frühen Geschäft etwas leichter. Die Anleger verhalten halten sich laut Händlern - trotz guter Vorgaben aus den USA und aus Japan - bedeckt. Vor den in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) wollten sie sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...