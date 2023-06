ASML: USP bei Lithografiesystemen!

Korrelation mit dem Halbleitersektor. Überraschend gute Zahlen bei ASML trotz Exportverbot nach China! Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: ASML ISIN: NL0010273215

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des niederländischen Zulieferers korreliert stark mit dem Halbleitersektor und konnte in den vergangenen sechs Monaten über 20 Prozent zulegen. Nach dem jüngsten Pivot-Hoch sahen wir einen Rücksetzer in Richtung des 20-Tagedurchschnitts sowie eine Seitwärtsrange in Form der letzten drei Tageskerzen. Ein Ausbruch aus dieser Formation wäre ein klares Kaufsignal.

Chart vom 08.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 720.05 USD





Meine Expertenmeinung zu ASML

Meinung: ASML besitzt mit seinen Lithografiesystemen ein Alleinstellungsmerkmal, da diese benötigt werden, um die Chips der neuesten Generation herstellen zu können. Selbst Exportverbote in Richtung China wegen möglicher Anwendung der Technologie bei Rüstungsgütern konnten das Geschäft nicht wirklich beeinträchtigen. Die Zahlen zum ersten Quartal lagen wieder einmal über den Erwartungen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stop Loss an der Seitwärtsbewegung der letzten Tage und peilen als Kursziel das bereits genannte Pivot-Hoch vom 30. Mai an. Frische Quartalszahlen gibt es am 19. Juli, so dass ein längerer Swingtrade ohne weiteres denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ASML.

Veröffentlichungsdatum: 09.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.