Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Agrar- und Chemiekonzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) nimmt über eine Anleihe (ISIN XS2630111982/ WKN A351UZ) 750 Millionen Euro frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon in Höhe von 4,0% erhalten, die erste Zinszahlung sei am 26.08.2023. Zurückgezahlt werde diese Anleihe am 26.08.2026. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody's gebe es ein Baa2 Rating. (News vom 07.06.2023) (09.06.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...